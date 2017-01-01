Місячна зарплата глави НАЗК перевищує 100 тис. грн

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Наталія Корчак

НАЗК оприлюднило розмір зарплат керівництва агентства

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднило дані про розмір заробітної плати керівництва органа за лютий 2017 року.

«Враховуючи численні інформаційні запити щодо нарахувань та виплат, проведених членам Національного агентства з питань запобігання корупції, зокрема до моменту появи інформації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Національне агентство оприлюднює дані про розмір заробітної плати керівництва органа за лютий 2017 року», – йдеться в повідомленні на сайті НАЗК.

Згідно з даними агентства, зарплата голови НАЗК Наталії Корчак за лютий 2017 року становила 101,400 тис. гривень: посадовий оклад – 40,560 тис. гривень, надбавка за вислугу років – 20,280 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 40,560 тис. гривень.

Заступник голови Національного агентства Руслан Радецький та члени органа Руслан Рябошапка і Олександр Скопич отримали за лютий поточного року заробітну плату в однаковому розмірі – 76,440 тис. гривень.