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    Місячна зарплата глави НАЗК перевищує 100 тис. грн

    • Сьогодні, 17:41
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    Наталія Корчак
    Наталія Корчак

    НАЗК оприлюднило розмір зарплат керівництва агентства

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднило дані про розмір заробітної плати керівництва органа за лютий 2017 року.

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    «Враховуючи численні інформаційні запити щодо нарахувань та виплат, проведених членам Національного агентства з питань запобігання корупції, зокрема до моменту появи інформації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Національне агентство оприлюднює дані про розмір заробітної плати керівництва органа за лютий 2017 року», – йдеться в повідомленні на сайті НАЗК.

    Згідно з даними агентства, зарплата голови НАЗК Наталії Корчак за лютий 2017 року становила 101,400 тис. гривень: посадовий оклад – 40,560 тис. гривень, надбавка за вислугу років – 20,280 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 40,560 тис. гривень.

    Заступник голови Національного агентства Руслан Радецький та члени органа Руслан Рябошапка і Олександр Скопич отримали за лютий поточного року заробітну плату в однаковому розмірі – 76,440 тис. гривень.

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