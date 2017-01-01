Мітинг проти Путіна на Майдані: між учасниками виник конфлікт

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РБК-Україна Мітинг на Майдані

На протест зібралися близько 50 активістів

На Майдані Незалежності в Києві пройшла акція проти військової агресії РФ.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

«Між активістами виник конфлікт. Так, під час акції один з активістів заявив, що мирним шляхом війну не зупинити і звинуватив організаторів в пособництві російським спецслужбам», - йдеться в повідомленні.

«Яким мирним шляхом? В Україні війна, йдіть воювати. А ви хочете цього божевільного (Путіна – ред.) зупинити мирним шляхом», - заявив учасник протесту.

На акції скандували «Стоп Путін! Стоп війна!». До протесту приєдналася нардеп Надія Савченко.

Раніше вона анонсувала мітинг і запрошувала приєднуватися всіх бажаючих.