Мітинг проти Путіна на Майдані: між учасниками виник конфлікт
- Сьогодні, 17:28
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РБК-Україна
Мітинг на Майдані
На протест зібралися близько 50 активістів
На Майдані Незалежності в Києві пройшла акція проти військової агресії РФ.
Про це повідомляє «РБК-Україна».
«Між активістами виник конфлікт. Так, під час акції один з активістів заявив, що мирним шляхом війну не зупинити і звинуватив організаторів в пособництві російським спецслужбам», - йдеться в повідомленні.
«Яким мирним шляхом? В Україні війна, йдіть воювати. А ви хочете цього божевільного (Путіна – ред.) зупинити мирним шляхом», - заявив учасник протесту.
На акції скандували «Стоп Путін! Стоп війна!». До протесту приєдналася нардеп Надія Савченко.
Раніше вона анонсувала мітинг і запрошувала приєднуватися всіх бажаючих.