Мітинги в Москві: Лавров образився на Захід за «подвійні стандарти»

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Сергій Лавров

Глава МЗС РФ не пам'ятає, щоб хтось сильно переживав з приводу рішень, які були прийняті в Австрії, Голландії, Німеччині, де заборонили проводити певні мітинги

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав подвійними стандартами реакцію західних країн на мітинги в Москві та низці інших міст Росії, пише ТАСС.

«Коли одні й ті ж події викликають різну реакцію, на думку спадають горезвісні подвійні стандарти, - вказав міністр. - Не пам'ятаю, щоб хтось сильно, публічно переживав з приводу тих рішень, які були прийняті не так давно в Австрії, Голландії, Німеччині, влада яких заборонили проводити певні мітинги», - зазначив він.

«Ніхто не переживав, ніхто не сказав нічого з цього приводу», - додав Лавров.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.

Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

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