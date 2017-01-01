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    Мітинги в Москві: Лавров образився на Захід за «подвійні стандарти»

    • Сьогодні, 14:09
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    Сергій Лавров&nbsp;
    Сергій Лавров 

    Глава МЗС РФ не пам'ятає, щоб хтось сильно переживав з приводу рішень, які були прийняті в Австрії, Голландії, Німеччині, де заборонили проводити певні мітинги

    Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав подвійними стандартами реакцію західних країн на мітинги в Москві та низці інших міст Росії, пише ТАСС.

    «Коли одні й ті ж події викликають різну реакцію, на думку спадають горезвісні подвійні стандарти, - вказав міністр. - Не пам'ятаю, щоб хтось сильно, публічно переживав з приводу тих рішень, які були прийняті не так давно в Австрії, Голландії, Німеччині, влада яких заборонили проводити певні мітинги», - зазначив він.

    «Ніхто не переживав, ніхто не сказав нічого з цього приводу», - додав Лавров.

    Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

    В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.

    Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

    Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

    Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

    За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

    Дивіться також: «Він нам не Дімон». Протести у Москві: побиття і затримання в одному відео

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