Мітингувальників під Адміністрацією президента збираються розганяти, - Семенченко

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Семен Семенченко

Семенченко закликав небайдужих долучитися до акції

Мітингувальників, які лишилися під Адміністрацією президента, збираються розігнати. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив народний депутат, який під тримує акцію, Семен Семенченко.

Семенченко також закликав небайдужих долучитися до акції.

Як повідомлялось, мітингувальники закликають припинити торгівлю з окупованою частиною Донбас та звертаються до депутатів фракції президента голосувати в Парламенті за закон, що забороняє цю торгівлю

В районі Адміністрації президента в урядовому кварталі був встановлений намет, всього там протестують близько двох сотень людей