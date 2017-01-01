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    Мітингувальників під Адміністрацією президента збираються розганяти, - Семенченко

    • Сьогодні, 18:51
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    <p>Семен Семенченко</p>

    Семен Семенченко

    Семенченко закликав небайдужих долучитися до акції

    Мітингувальників, які лишилися під Адміністрацією президента, збираються розігнати. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив народний депутат, який під тримує акцію, Семен Семенченко.

    Семенченко також закликав небайдужих долучитися до акції.

    Як повідомлялось, мітингувальники закликають припинити торгівлю з окупованою частиною Донбас та звертаються до депутатів фракції президента голосувати в Парламенті за закон, що забороняє цю торгівлю

    В районі Адміністрації президента в урядовому кварталі був встановлений намет, всього там протестують близько двох сотень людей

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