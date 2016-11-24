Митники заперечили затримання в аеропорту власниці бутика Sanahunt

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Оксана Мороз-Хант

Адвокати Оксани Мороз-Хант підтвердили, що її в аеропорту не затримували

Державна фіскальна служба спростувала інформацію про затримання під час спроби вивезення з України великої суми грошей власниці компанії Sanahunt Group (володіє однойменним бутиком у центрі Києва) Оксани Мороз-Хант, передають «Коментарі».

Про це йдеться в тексті відповіді Київської міської митниці ДФС адвокатові адвокатського об'єднання «МАСТЕРС» Кравець С. В., яке опубліковано на сайті видання в кінці року.

«Фактів проходження митного контролю громадянкою не виявлено, протокол про порушення митних правил не складався, кошти не вилучалися», – повідомили представники митниці.

Адвокати Оксани Мороз-Хант підтвердили, що її в аеропорту не затримували. Вони також розповіли, що проплачені статті з негативним підтекстом про життя і роботу Оксани Мороз почали з'являтися у ЗМІ за кілька місяців до інциденту, який нібито стався в аеропорту.

Нагадаємо, близько місяця тому ЗМІ повідомляли про затримання співробітниками Державної фіскальної служби власниці бутика Sanahunt Оксани Мороз-Хант під час митного огляду в міжнародному аеропорту «Київ» у Жулянах.