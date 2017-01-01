Між Костянтинівкою та Львовом запустять прямий поїзд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Укрзалізниця» планує закупити кілька десятків пасажирських вагонів, щоб запустити ще один потяг від Маріуполя до Києва

Укрзалізниця таки планує відкрити пряме залізничне сполучення між Костянтинівкою та Львовом. Про це на виїздному засіданні бюджетного Комітету ВР в Краматорську повідомив представник Міністерства інфраструктури.

«Ми багато разів звертались до Укрзалізниці та Мінінфраструктури, з пропозиціями відновити таке сполучення. Свого часу був же потяг «Донецьк-Львів». Зараз, наприклад, із Краматорська до Львова можна доїхати лише із пересадками. Сподіваюсь, що нарешті і цей «поїзд зрушить з місця», - написав у своєму Фейсбук глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він додав, що таким чином схід і захід країни матимуть пряме сполучення, і «це принципово».

На засіданні комітету було також повідомлено, що «Укрзалізниця» планує закупити кілька десятків пасажирських вагонів, щоб запустити ще один потяг від Маріуполя до Києва. Зараз поїзд з Маріуполя до Києва рухається близько 19 годин. Пасажири неодноразово скаржилися на старі брудні вагони і невипрану білизну.

Раніше повідомлялося, що на літо запускають додатковий поїзд «Інтерсіті+» з Києва до Одеси.

Крім того, «Укрзалізниця» призначила чотири додаткові потяги до свята Трійці.