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    Між «міліцією ЛНР» і російськими «козаками» виник конфлікт

    • Сьогодні, 11:13
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    Микола Козіцин
    Микола Козіцин

    «Козаки» доповіли про конфлікт отаману «Всевеликого війська донського» Миколі Козіцину

    У «ЛНР» фіксується конфлікт між керівництвом «народної міліції ЛНР» і представниками отамана «Всевеликого війська донського» (РФ) Миколи Козіцина. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

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    «Зокрема, інцидент виник при спробі керівництва «міліції» вилучити медикаменти, завезені з території Росії, для формування запасів (складів) для російських «козаків» з «козацької національної гвардії», перекидання яких здійснюється на Донбас з території Ростовської області (РФ). Після відмови передати медикаменти, представники керівництва «народної міліції ЛНР» погрожували розправою російським «козакам», – йдеться в повідомленні.

    За даними ІС, «козаки» доповіли про конфлікт отаману «Всевеликого війська донського» Козіцину, після чого передали його слова: «Ви туди нічого не клали, не вам і брати».

    Нагадаємо, у грудні 2016 року Головна військова прокуратура вручила підозру командиру незаконного збройного формування «Всевелике військо донське» самопроголошеної «Луганської народної республіки» Миколі Козіцину.

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