Міжнародні резерви України перевищили $17 млрд

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Міжнародні резерви України

Порівняно з березнем резерви України збільшилися на 2 млрд доларів США

Станом на 1 травня, міжнародні резерви України становили 17,175 млрд дол. США (в еквіваленті). Такі попередні дані оприлюднила прес-служба Нацбанку України.

Порівняно з березнем резерви збільшилися на 2,052 млрд дол. США або 13,57% в основному за рахунок надходжень від Міжнародного валютного фонду та інших донорів України.

НБУ повідомляє, що динаміку резервів у квітні визначали:

надходження коштів від Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування (EFF) у сумі 996,2 млн дол. США(в еквіваленті)

надходження коштів від Єврокомісії у сумі 579,1 млн євро

інтервенції, за якими Національний банк на міжбанківському валютному ринку України купив 402,3 млн дол. США, у тому числі 201,0 млн дол. США - за інтервенціями у формі запиту найкращого курсу.

платежі уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті у сумі 68,1 млн дол. США (в еквіваленті), у тому числі 6,5 млн дол. США – на обслуговування за облігаціями внутрішньої державної позики.

«Станом на 01 травня обсяг міжнародних резервів України покривав 3,6 місяця майбутнього імпорту і був достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку», - зазначає НБУ.

Нагадаємо, у четвер, 4 травня, Національний банк України на аукціоні купив $54,6 млн за заявленого обсягу аукціону в $100 млн.