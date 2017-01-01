Міжнародні суди визнають Путіна винним - міністр

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Міністр юстиції Павло Петренко

Павло Петренко переконаний, що Україна виграє міжнародні суди

Україна отримає рішення міжнародних судів, які визнають винним і засудять президента РФ Володимира Путіна і його оточення. Про це в ефірі Еспресо.TV розповів міністр юстиції Павло Петренко.

«Ми змогли вступити у юридичну війну з Росією. Спочатку у нас не було спеціалістів, ресурсів. На волонтерських засадах люди приходили з приватного сектору. Потім ми побудували команду, яка на всіх напрямках юридичної війни достойно представляє Україну, і я можу сказати, що ми переможемо. Україна отримає рішення міжнародних судів, які визнають винними і засудять Путіна і його оточення», - заявив Петренко.

За його словами, кінцевою метою в даному разі є Міжнародний кримінальний суд, який засудить Путіна і його оточення.

«Наступить час і Путін буде хотіти, щоб не було інших варіантів засудження (крім Міжнародного суду. - Ред.), насамперед з боку його народу», - додав міністр.

Петренко уточнив, що крім Міжнародного суду у Гаазі є ще 5 міждержавних справ про збитки від агресії Росії, які розглядає Європейський суд з прав людини. Державні компанії вимагають у комерційних арбітражах повернення збитків від російської агресії. Кілька тисяч українських громадян звернулись до міжнародних судів з позовами проти РФ.

Як повідомлялося, Україна подала нові та безпрецедентні докази за кримським позовом до Російської Федерації в Європейський суд з прав людини.

Раніше Петренко повідомляв, що усі докази – і незаконного захоплення Криму, і порушень прав людини, і порушень прав військових і цивільних як на Донбасі, так і в Криму - описані у 5 міждержавних справах України проти Росії до Європейського суду з прав людини.