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    Міжнародний суд ООН у Гаазі: коли і чого очікувати Україні від гучного процесу

    • Сьогодні, 11:04
    • Розсилка
    Міжнародний суд ООН
    Міжнародний суд ООН

    Експерти обговорять, які слабкі та сильні сторони учасників у цьому процесі

    Сьогодні, 12 квітня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Главком» прес-конференція на тему «Міжнародний суд ООН у Гаазі: коли і чого очікувати Україні від гучного процесу».

    Запрошені гості: Тарас Березовець, засновник проекту Free Crimea; Вадим Трюхан, український дипломат, голова правління ГО «Європейський рух України», експерт з міжнародного та європейського права.

    Під час прес-конференції експерти обговорять, які слабкі та сильні сторони учасників у цьому процесі, чому Україна апелює до порушення лише двох конвенцій – з боротьби із фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, скільки може тривати такий суд, на який результат Україна може сподіватись.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

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