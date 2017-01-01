Міжнародний суд в Гаазі зобов'язав Росію відновити Меджліс

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Міжнародний суд ООН

Суд ООН зобов'язав Росію поновити освіту українською мовою в окупованому Криму

Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом «Україна проти РФ» для захисту національних меншин в Криму.

Про це повідомив на відкритих слуханнях у Гаазі голова Суду Ронні Абрахам.

Суд розглядає порушення в рамках порушення положень Конвенції про запобігання усіх форм расової дискримінації.

Суд зазначив, що порушення статей 2 і 5, на які посилається українська сторона, спрямовані на захист фізичних осіб від проявів дискримінації. Для запровадження тимчасових заходів сторона може позиватися лише тоді, коли є свідчення про акти расової дискримінації.

«Щодо наданих суду свідчень, деякі з них відповідають визначенню дискримінації, наприклад у частині ведення навчання української мовою для етнічних українців. На даний момент суд дійшов висновку, що кримські татари та етнічні українці у Криму залишаються вразливими. У цьому відношенні суд бере до уваги доповідь про ситуацію з правами людини в Україні», - сказав Абрахам.

Серед іншого, суд зобов'язав РФ:

- Утриматися від обмежень щодо кримських татар на представництво власних інтересів, включно з поновленням діяльності Меджлісу;

- Забезпечити поновлення освіти українською.

Також суд наклав на обидві сторони зобов'язання уникати порушень Конвенції про запобігання усіх форм расової дискримінації.

«Суд зазначає, що вимоги або параметри для застосування тимчасових заходів по Конвенції щодо запобігання расової дискримінації є дійсними і таким чином суд приймає рішення, щоб такі заходи були зазначені, і щоб вони були повністю або частково зазначені по тих статтях, про які говорила українська сторона», - додав Абрахам.

Раніше повідомлялося, що суд ООН відмовив Україні у тимчасових заходах проти Росії щодо фінансування тероризму. Суддя наголосив, що Україна мала довести доцільність запровадження тимчасових заходів - вони мають зупинити заподіяння невідновлюваної шкоди, а також умисність дії держави-сторони конвенції. На думку суду, цю вимогу не було виконано.

«Україна не дотрималася стандартів доказової бази, щоб довести умисність перерахування коштів (для суб'єктів «Л/ДНР» - ред.)», - зауважив суддя.

Нагадаємо, сьогодні о 16:00 за київським часом Міжнародний суд ООН у справі за позовом України проти Росії розпочав оголошувати своє рішення. Голова суду Ронні Абрахам прочитає рішення на публічному засіданні, яке відбудеться в Палаці миру (офіційній резиденції Міжнародного суду) в Гаазі. Це рішення буде стосуватися тимчасових заходів, щодо яких подала запит Україна, щоб запобігти продовженню порушень з боку Росії протягом розгляду справи по суті.

Як очікується, серед іншого суд визначатиме, чи має він так звану попередню юрисдикцію prima facie, а також оголошуватиме рішення про тимчасові заходи щодо двох конвенцій, у порушенні яких Україна обвинувачує Росію.