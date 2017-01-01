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Міжнародний валютний фонд змінив економічний прогноз для України

Фонд дещо поліпшив оцінку дефіциту поточного рахунку платіжного балансу в поточному році

Згідно із прогнозом аналітиків Фонду, деякі показники були залишені без змін, а деякі – поліпшені. Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтвердив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2017 році на рівні 2%.

Про це йдеться в огляді МВФ, оприлюдненому 11 травня.

МВФ, як і раніше, очікує зростання економіки України в 2018 році на 3,2%.

Фонд також підтвердив свій прогноз інфляції в Україні на рівні 10% в 2017 році, і на рівні 7% – в 2018 році.

При цьому Фонд дещо поліпшив оцінку дефіциту поточного рахунку платіжного балансу в поточному році – до 3,6% з 3,7% ВВП, прогнозованих після четвертого перегляду програми EFF. Оцінка цього показника в наступному році також була покращена до 2,9% ВВП – з 3%.

МВФ також поліпшив очікування щодо зростання співвідношення валового зовнішнього боргу України до ВВП у 2017 році.

Згідно з прогнозом Фонду, відповідний показник зросте до 127,4% ВВП з 123,8% ВВП (раніше очікувалося до 136,3%) і в 2018 році знизиться до 126,3% ВВП.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні, прогнозує зростання економіки країни в 2017 році на 2%, що відповідає попереднім прогнозом банку за листопад 2016 року. Згідно з прогнозом аналітиків Фонду, деякі показники були залишені без змін, а деякі – поліпшені.