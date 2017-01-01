Могеріні анонсувала нові ініціативи щодо Мінських угод

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Федеріка Могеріні

Вона наголосила, що світ не сумнівається в необхідності санкцій проти РФ

Міжнародна спільнота залишається переконаною в необхідності повної імплементації Мінських домовленостей, без чого неможливо скасування антиросійських санкцій.

На цьому наголосила високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції у суботу, повідомляє Укрінформ.

«Для Європейського Союзу надзвичайно важливо постійно порушувати це питання з метою забезпечення міжнародної єдності навколо імплементації Мінських домовленостей», - заявила високий представник ЄС.

Вона нагадала, що санкції Євросоюзу проти Росії чітко прив’язані до повного виконання «Мінська».

Могеріні відзначила, що для ЄС важливо зробити якомога більше для допомоги всім сторонам, аби імплементувати Мінські домовленості, заради цього зараз опрацьовуються і обговорюються деякі нові ініціативи.

«Для нас головне – це результат, щоб конфлікт у Східній Україні завершився», - наголосила високий представник ЄС.