Могеріні: ЄС має відреагувати на ескалацію ситуації на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Федеріка Могеріні

Напередодні Могеріні обговорила суттєве загострення ситуації на сході України з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Клімпуш-Цинцадзе і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим

Європейський Союз повинен рішуче відреагувати на загострення ситуації на Донбасі. На цьому наголосила високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні перед початком засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ у понеділок.

«Європейський Союз, я упевнена, сьогодні підтвердить свою сильну позицію і працюватиме з усіма сторонами. Це, зокрема, нормандський формат, включаючи Україну і Росію, з метою пошуку шляху вирішення конфлікту», - заявила високий представник ЄС.

Вона повідомила, що обговорила напередодні суттєве загострення ситуації на сході України з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Клімпуш-Цинцадзе, а також у п’ятницю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Могеріні наголосила, що політика невизнання з боку Євросоюзу анексії Криму Росією залишається непорушною.

Високий представник запевнила, що ЄС продовжить підтримку повної імплементації Мінських домовленостей, а також порядку денного реформ в Україні.

Могеріні також висловила упевненість, що Україна і Грузія отримають безвізовий режим з ЄС якнайшвидше.