Могеріні – Лаврову: Принципова позиція ЄС – невизнання анексії Криму

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Могеріні на переговорах у Москві

Могеріні наголосила на довгій дискусій щодо двосторонніх відносин між ЄС та Росією

Європейський союз та його партнери продовжують зберігати політику невизнання анексії Криму Російською Федерацією. Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні на прес-конференції у Москві.

«Наша дискусія була корисною, конструктивною. Ми в Євросоюзі завжди вважали, що краще мати діалог, не тільки в ЄС, але і з глобальними гравцями, одним з яких є Росія. Ми маємо різну оцінку конфлікту на сході України та анексії Криму», - сказала Могеріні.

Вона розповіла, що на зустрічі обговорювалися кроки, які допоможуть рухатися узгодженою «дорожньою картою», яка передбачає повне виконання Мінських угод всіма сторонами в політичному та безпековому аспектах.

«Ми також говорили про те, що ви (звертається до Лаврова. - Ред.), назвали системними розходженнями – це невизнання анексії з боку ЄС. Це принципова позиція, яку ми будемо зберігати. І не тільки ЄС, але і наші партнери», - підкреслила Могеріні.

Окремо вона наголосила на довгій дискусій щодо двосторонніх відносин між ЄС та Росією.

«В деяких питаннях у нас є складності, але ми продовжуємо діалог, щодо інших у нас є хороший рівень співпраці, наприклад, у контртерористичному діалозі, який відновився минулого місяця», - додала вона.

Нагадаємо, голова Представництва Європейського союзу в Україні Х’юг Мінгареллі заявляє, що санкції ЄС проти Росію мають бути довгостроковими, щоб зменшити військову агресію Москви.

Джерело: Європейська правда