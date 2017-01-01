Могеріні поговорить з Лавровим в Москві про Сирію та Україну

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Федеріка Могеріні

Це буде перший офіційний візит Могеріні до столиці Росії

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні в понеділок, 24 квітня, здійснить свій перший офіційний візит до Москви.

На зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим обговорюватиметься, зокрема, ситуація в Україні та Сирії.

Як зазначили у відомстві Могеріні, сирійська проблема у пріоритеті перемовин.

Відносини Європейського Союзу та Росії, напружені через конфлікт на Донбасі, ускладнилися також і через протистояння в Сирії, в якому Москва підтримує уряд Башара Асада. Останньому Захід закидає зокрема використання хімічної зброї та наполягає на зміні влади в країні, де з 2011 року триває громадянська війна.

Повідомляється, що іншими темами розмови Могеріні та Лаврова стануть питання Ірану, Лівії та Афганістану, мирний процес на Близькому Сході, а також відносини між Євросоюзом та РФ.

Нагадаємо, глави зовнішньополітичних відомств США й Росії в п'ятницю мали телефонну розмову, під час якої порушили, зокрема, тему міжнародного розслідування в Сирії щодо застосування там бойової хімічної зброї проти мирного населення.

Джерело: DW