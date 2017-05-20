Могеріні про Росію: РФ на сьогодні важко назвати наддержавою

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Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могеріні

Показники ВВП на душу населення в Росії нижчі, ніж у більшості країн Європейського союзу

У зв'язку з економічною ситуацією у Російській Федерації на сьогодні її важко назвати наддержавою. Про це в рамках Всесвітнього економічного форуму по Близькому Сходу і Північній Африці в Йорданії заявила верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могеріні, передає CNBC.

«Якщо подивитися на стан російської економіки сьогодні, її насилу можна назвати наддержавою», - заявила Могеріні. Він також додала, що на сьогодні показники ВВП на душу населення в Росії нижчі, ніж у більшості країн Європейського союзу. «Росія інвестує багато, коли мова йде про оборонні та військові заходи, але не коли справа доходить до економічної могутності», - додала Могеріні.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав США єдиною наддержавою. «Америка - велика держава. Сьогодні, напевно, єдина супердержава. Ми це приймаємо. Ми хочемо і готові працювати зі Сполученими Штатами», - заявив Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі близько року тому.