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    Могеріні в Москві заявила про розбіжності з РФ щодо України

    • Сьогодні, 12:51
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    Федеріка Могеріні на зустрічі з Сергієм Лавровим
    Фото: РИА Новости
    Федеріка Могеріні на зустрічі з Сергієм Лавровим

    Лавров заявив, що Москва націлена на повноправне відновлення діалогу з ЄС

    У Москви і Брюсселя є певні розбіжності щодо ситуації в Україні. Про це заявила Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могеріні на зустрічі з главою російського МЗС Сергієм Лавровим у Москві.

    Однак перед Росією і ЄС стоять спільні виклики і є теми для співпраці.

    «Перед нами стоять спільні завдання, пов'язані з боротьбою з тероризмом. І я хочу ще раз підтвердити нашу зацікавленість в цьому співробітництві з таких гострих питань, як ситуація в Сирії, Лівії ... Дійсно, у нас є широке коло питань для обговорення», - зазначила Могеріні, яку цитує РИА Новости.

    Лавров, у свою чергу, заявив, що Москва націлена на повноправне відновлення діалогу з ЄС. Він підкреслив, що Євросоюз є найбільшим торгово-економічним партнером Росії, з яким у неї багато спільного в історичному, культурному і ціннісному відношенні. Міністр закликав європейських партнерів зосередитися на загальних реальних загрозах, а не на вигаданих ризиках.

    Як відомо, Федеріка Могеріні в понеділок проводить робочий візит до Москви. Це її перший візит до російської столиці на посаді глави зовнішньополітичної служби ЄС. Планується, що на переговорах Федеріка Могеріні і Сергія Лаврова основними темами стануть Сирія, Україна, 

    Нагадаємо, голова Представництва Європейського союзу в Україні Х’юг Мінгареллі заявляє, що санкції ЄС проти Росію мають бути довгостроковими, щоб зменшити військову агресію Москви.

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