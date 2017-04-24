Могеріні в Москві заявила про розбіжності з РФ щодо України

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Фото: РИА Новости Федеріка Могеріні на зустрічі з Сергієм Лавровим

Лавров заявив, що Москва націлена на повноправне відновлення діалогу з ЄС

У Москви і Брюсселя є певні розбіжності щодо ситуації в Україні. Про це заявила Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могеріні на зустрічі з главою російського МЗС Сергієм Лавровим у Москві.

Однак перед Росією і ЄС стоять спільні виклики і є теми для співпраці.

«Перед нами стоять спільні завдання, пов'язані з боротьбою з тероризмом. І я хочу ще раз підтвердити нашу зацікавленість в цьому співробітництві з таких гострих питань, як ситуація в Сирії, Лівії ... Дійсно, у нас є широке коло питань для обговорення», - зазначила Могеріні, яку цитує РИА Новости.

Лавров, у свою чергу, заявив, що Москва націлена на повноправне відновлення діалогу з ЄС. Він підкреслив, що Євросоюз є найбільшим торгово-економічним партнером Росії, з яким у неї багато спільного в історичному, культурному і ціннісному відношенні. Міністр закликав європейських партнерів зосередитися на загальних реальних загрозах, а не на вигаданих ризиках.

Як відомо, Федеріка Могеріні в понеділок проводить робочий візит до Москви. Це її перший візит до російської столиці на посаді глави зовнішньополітичної служби ЄС. Планується, що на переговорах Федеріка Могеріні і Сергія Лаврова основними темами стануть Сирія, Україна,

Нагадаємо, голова Представництва Європейського союзу в Україні Х’юг Мінгареллі заявляє, що санкції ЄС проти Росію мають бути довгостроковими, щоб зменшити військову агресію Москви.