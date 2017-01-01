Могеріні відвідає з першим візитом Росію

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RFE Федеріка Могеріні

Верховний представник ЄС із закордонних справ приїде в Москву 24 квітня

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Федеріка Могеріні 24 квітня приїде з першим офіційним візитом до Росії, повідомляє її прес-служба.

Планується, що Могеріні зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити найбільш актуальні питання зовнішньої політики, зокрема конфлікт у Сирії.

Також сторони обговорять ситуацію в Лівії, мирний процес на Близькому Сході, Іран, Афганістан, Україну і відносини ЄС-Росія.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 12 квітня, із візитом у Москві перебуває державний секретар США Рекс Тіллерсон.

Президент Росії Володимир Путін може прийняти сьогодні держсекретаря США Рекса Тіллерсона та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, якщо вони вважатимуть за доцільне доповісти про підсумки переговорів.