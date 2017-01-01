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    Молдова почала процедуру екстрадиції Чауса

    • Сьогодні, 16:16
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    Микола Чаус
    Микола Чаус

    Скільки часу потрібно буде, щоб екстрадувати одіозного суддю, поки невідомо

    Молдавська сторона почала процедуру екстрадиції до України київського судді-корупціонера Миколи Чауса, повідомив глава Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь.

    «Розпочато процедуру екстрадиції», – зазначив він, передають «Українські новини». Прокурор, при цьому, не зміг уточнити, скільки часу на неї буде потрібно.

    Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, який втік з країни після того, як НАБУ викрило його в отриманні хабара в 150 тис. доларів у серпні минулого року, був затриманий в Молдові.

    Як повідомив голова Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь, Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі, з'явившись до поліції. 2 березня Суд Кишинева заарештував українського суддю Миколу Чауса на 15 діб. В подальшому, захист Чауса, звернувся до президента Молдови з проханням надати йому політичний притулок.

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