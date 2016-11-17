Молдова скасувала обмеження на українські товари з 1 січня

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Обмеження були введені молдовською стороною навесні 2016 року «з метою захисту вітчизняного виробника»

З 1 січня 2017 року Молдова скасовує запроваджені раніше квоти на поставку м'ясо-молочної продукції і цементу з України.

Дотримання домовленості, досягнутої в листопаді 2016 року, підтвердив віце-прем'єр Молдови, міністр економіки Октавіан Калмик, передає «Укрінформ».

«Молдова не буде продовжувати з 1 січня 2017 року режим обмежень на поставку української м'ясо-молочної продукції та цементу», – сказав він.

Раніше за всю українську продукцію, що перевищувала квоти, стягувалось додаткове мито: на молоко і вершки – 10%, іншу молочну продукцію – 15%, на вершкове масло і сир – від 15% до 20%. М'ясна продукція обкладалася митом в 15%, а цемент – 10%.

Обмеження були введені молдовською стороною навесні 2016 року «з метою захисту вітчизняного виробника».