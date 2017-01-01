Молдова видворить з країни п'ятьох російських дипломатів

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Прикордонники Молдови Фото: Sputnik

Дипломатам з Росії наказано покинути країну протягом 24 годин

Влада Молдови постановила покинути країну п'ятьом російським дипломатам.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело в МЗС Молдови.

Посол Росії в Кишиневі Фаріт Мухаметшин підтвердив цю інформацію, але імена дипломатів не назвав.

Дипломати оголошені персонами нон-грата, їм наказано покинути країну протягом 24 годин.

ЗМІ уточнює, що серед висланих дипломатів - помічник військового аташе посольства Росії в Молдові Олександр Грудін. У березні 2017 року Спецслужби Молдови публічно звинуватили його у вербуванні та отриманні секретної Інформації від колишнього депутата парламенту Молдови Юрія Болбочану, якого звинувачують за статтями «Зрада батьківщині» і «Шпигунство».

1 березня уряд Молдови ухвалив рішення відкликати посла республіки в Росії Дмитра Брагіша. За інформацією «Коммерсанта», причиною такого рішення могло стати протистояння між президентом Ігорем Додоном і урядом в Кишиневі.

Раніше стало відомо про інший дипломатичний скандал, пов'язаний із РФ: російському послу в Чорногорії вручили ноту протесту через затримання депутата в Москві.

26 травня також стало відомо, що з Естонії видворять двох російських дипломатів.

Нагадаємо, 29 грудня 2016 року США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.