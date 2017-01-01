Молдові дали статус спостерігача в «економічному союзі Путіна»

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Статус спостерігача в рамках Євразійського союзу жодним чином не означає членство в цій економічній організації

Керівники Росії, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Киргизстану одноголосно проголосували за надання Молдові статусу спостерігача в Євразійському економічному союзі.

Про це повідомив президент Молдови Ігор Додон за підсумками своєї участі в роботі Економічної ради Євразес у Бішкеку.

«Це історичний день для Молдови. Статус спостерігача в рамках Євразійського союзу жодним чином не означає членство в цій економічній організації, проте надає можливість краще дізнатися принципи роботи ЄврАзЕс, а економічним агентам стане простіше встановлювати зв’язки зі своїм колегами», – заявив Додон.

Глава Молдови підкреслив водночас, що статус спостерігача в ЄврАзЕс не суперечить Угоді про асоціацію між Молдовою і Євросоюзом.

Спікер парламенту Молдови Андріан Канду заявив в зв’язку з цим, що надання Молдові статусу спостерігача в ЄврАзЕс, також як і підписаний раніше Додоном Меморандум про співпрацю з Євразійським союзом не мають юридичної сили, оскільки документи не ратифіковано парламентом.