Молода львів’янка намагалась продати новонароджену дитину за 80 тис. грн

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Продавцем дитини виступила 20-річна мешканка Львова

Оголошення про продаж дитини поліція виявила у соцмережі

У Львові 20-річна дівчина намагалася продати власну новонароджену дитину, правоохоронці затримала зловмисницю.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Оголошення про продаж поліція виявила у соцмережі. Дівчина розмістила його ще перебуваючи в пологовому відділенні лікарні.

«Сьогодні, 1 червня, жінку було затримано в момент одержання нею 80 тис. гривень. За цю суму вона домовилася з «покупцем», що передасть йому немовля. У розписці жінка написала, що жодних претензій не має, з усіма умовами угоди згодна», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Слідчі кваліфікували дії затриманої за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. За вчинення цього кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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