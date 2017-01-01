Молода львів’янка намагалась продати новонароджену дитину за 80 тис. грн
- Сьогодні, 21:44
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Продавцем дитини виступила 20-річна мешканка Львова
Оголошення про продаж дитини поліція виявила у соцмережі
У Львові 20-річна дівчина намагалася продати власну новонароджену дитину, правоохоронці затримала зловмисницю.
Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.
Оголошення про продаж поліція виявила у соцмережі. Дівчина розмістила його ще перебуваючи в пологовому відділенні лікарні.
«Сьогодні, 1 червня, жінку було затримано в момент одержання нею 80 тис. гривень. За цю суму вона домовилася з «покупцем», що передасть йому немовля. У розписці жінка написала, що жодних претензій не має, з усіма умовами угоди згодна», - йдеться в повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Слідчі кваліфікували дії затриманої за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. За вчинення цього кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
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