Moody's знизить рейтинг Сбербанку

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Moody's Investors Service помістив на перегляд для зниження довгостроковий рейтинг депозитів у національній валюті Сбербанку Caa2 і базову кредитну оцінку

Міжнародне рейтингове агентство Moody's помістило рейтинг гривневих депозитів Сбербанку на перегляд для зниження, йдеться у повідомленні агентства.

Moody's Investors Service у п'ятницю помістив на перегляд для зниження довгостроковий рейтинг депозитів у національній валюті Сбербанку Caa2 і базову кредитну оцінку (BCA).

Рейтингова дія сталася вслід за оголошеною угодою про продаж 100% акцій Сбербанку консорціуму інвесторів.

Очікується, що операція завершиться в першій половині 2017 року після отримання схвалення фінансових і антимонопольних органів.

Як повідомлялось, 27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

Джерело: Українські новини