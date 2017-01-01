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    Moody's знизить рейтинг Сбербанку

    • Сьогодні, 15:32
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    Moody's Investors Service помістив на перегляд для зниження довгостроковий рейтинг депозитів у національній валюті Сбербанку Caa2 і базову кредитну оцінку

    Міжнародне рейтингове агентство Moody's помістило рейтинг гривневих депозитів Сбербанку на перегляд для зниження, йдеться у повідомленні агентства.

    Moody's Investors Service у п'ятницю помістив на перегляд для зниження довгостроковий рейтинг депозитів у національній валюті Сбербанку Caa2 і базову кредитну оцінку (BCA).

    Рейтингова дія сталася вслід за оголошеною угодою про продаж 100% акцій Сбербанку консорціуму інвесторів.

    Очікується, що операція завершиться в першій половині 2017 року після отримання схвалення фінансових і антимонопольних органів.

    Як повідомлялось, 27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

    Джерело: Українські новини

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