Морози в Україні: наразі працюють понад 3,5 тисячі пунктів обігріву

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За добу підрозділами ДСНС було витягнуто з узбіч та кюветів 343 автомобіля

Через погіршення погодних умов в Україні у суботу, 7 січня, працюють 3779 пунктів обігріву.

Про це повідомив у Фейсбуці віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-окмунального господарства Геннадій Зубко.

«З метою недопущення переохолодження людей розгорнуто 3 тис. 779 пунктів обігріву, в тому числі від ДСНС - 100. Надано допомогу - 22 тис. 882 особам (за добу - 1 тис. 588 особам)», - написав Зубко.

Він зазначив, що підрозділами ДСНС було витягнуто з узбіч та кюветів 343 автомобіля (за добу 201), в яких перебувало 667 осіб (за добу 477).

«Людей, які отримали обмороження під час заторів, немає», - додав Зубко.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли чекати покращення погодних умов в Україні.

Як повідомлялося, обмеження руху транспорту наразі діють на дорогах у шести областях.

Нагадаємо, сьогодні у Львові на маршрути не вийшло 405 із 502 автобусів.

Як відомо, через негоду скасовано авіарейси з «Борисполя» до Стамбула.

Також через негоду заборонено рух машин з Миколаєва в напрямку Одеси та Кропивницького.

Нагадаємо, більше 70 населених пунктів було знеструмлено в Україні.

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