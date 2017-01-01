Морпіхи в зоні АТО показали, як готуються до бою

Українські морпіхи ледве встигають почистити зброю у нетривалі хвилини тиші

Морські піхотинці, які захищають Україну на Сході, показали підготовку до бою та розповіли про провокації терористів.

Відео опублікувало «Військове телебачення України».

Українські морпіхи ледве встигають почистити зброю у нетривалі хвилини тиші, як бойовики починають провокувати їх зі стрілецької зброї, мінометів, артилерійських систем та озброєння БМП.

На відео видно, як бійці чистять зброю перед ймовірним вечірнім обстрілом та відповідають на постріли ворога.

Нагадаємо, ситуація у зоні проведення АТО впродовж минулої доби залишалась напруженою, однак відносно стабілізувалась. Російсько-терористичні війська 49 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування.

Протягом 13 травня в зоні АТО не загинув жоден український військовослужбовець, але четверо отримали поранення. За 13 травня російсько-терористичні війська 61 раз відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.