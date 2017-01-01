  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Морський котик», який ліквідував бена Ладена, розповів нові подробиці вбивства

    • Сьогодні, 17:53
    • Розсилка
    Усама бен Ладен
    Усама бен Ладен

    Терорист номер один ховався за свою дружину, намагаючись захиститися від смертельного пострілу

    Спецпризначенець Роберт О'Ніл заявив, що він один відповідальний за смерть бен Ладена, в своїх мемуарах, - пише Daily Express.

    «Цей роман, що наводить жах, починається з розповіді О'Ніла про те, як він і інші п'ять «морських котиків» зайшли в притулок бен Ладена (в пакистанському Абботтабаді, в 2011 році. - Прим. ред.) і попрямували до сходового прольоту, що з'єднує другий і третій поверх», - зазначає видання.

    У статті йдеться - як тільки вони побачили 22-річного сина терориста, Халіда, що сидить біля тіла дружини бен Ладена з автоматом Калашникова, вони зрозуміли, що бен Ладен нагорі. Вистріливши Халіду в обличчя, військові, відповідно до книги, «кинулися вгору по сходах, і, як розповів О'Ніл, він подумав про себе: «Я за***вся чекати, коли це трапиться», тому він дав своєму наводчику сигнал зарядити автомат і вистрілити по завісках».
    «Решта військових повалили на землю двох жінок, що були в приміщенні, і їх погляду відкрився найбільш розшукуваний ворог США, який спробував використовувати свою наймолодшу дружину в якості живого щита», - йдеться в статті.

    О'Ніл, як повідомляє видання, написав в нью-йоркському таблоїді Daily News: «Менш ніж за секунду я прицілився над правим плечем жінки і двічі спустив курок. Голова бен Ладена була прострелена, і він впав».

    Як йдеться у висновку статті, О'Ніл пішов у відставку, залишивши службу в «морських котиків» у 2012 році «після складного періоду публічної уваги до себе». Автор, з посиланням на британський таблоїд Daily Mail, пише, що товариші спецназівця з «морських котиків» косо на нього дивилися, а також ходили чутки про те, що О'Ніл хизувався своєю роллю в смерті бен Ладена».

    Читайте також
    США тероризм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ