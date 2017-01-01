«Морський котик», який ліквідував бена Ладена, розповів нові подробиці вбивства

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Усама бен Ладен

Терорист номер один ховався за свою дружину, намагаючись захиститися від смертельного пострілу

Спецпризначенець Роберт О'Ніл заявив, що він один відповідальний за смерть бен Ладена, в своїх мемуарах, - пише Daily Express.

«Цей роман, що наводить жах, починається з розповіді О'Ніла про те, як він і інші п'ять «морських котиків» зайшли в притулок бен Ладена (в пакистанському Абботтабаді, в 2011 році. - Прим. ред.) і попрямували до сходового прольоту, що з'єднує другий і третій поверх», - зазначає видання.

У статті йдеться - як тільки вони побачили 22-річного сина терориста, Халіда, що сидить біля тіла дружини бен Ладена з автоматом Калашникова, вони зрозуміли, що бен Ладен нагорі. Вистріливши Халіду в обличчя, військові, відповідно до книги, «кинулися вгору по сходах, і, як розповів О'Ніл, він подумав про себе: «Я за***вся чекати, коли це трапиться», тому він дав своєму наводчику сигнал зарядити автомат і вистрілити по завісках».

«Решта військових повалили на землю двох жінок, що були в приміщенні, і їх погляду відкрився найбільш розшукуваний ворог США, який спробував використовувати свою наймолодшу дружину в якості живого щита», - йдеться в статті.

О'Ніл, як повідомляє видання, написав в нью-йоркському таблоїді Daily News: «Менш ніж за секунду я прицілився над правим плечем жінки і двічі спустив курок. Голова бен Ладена була прострелена, і він впав».

Як йдеться у висновку статті, О'Ніл пішов у відставку, залишивши службу в «морських котиків» у 2012 році «після складного періоду публічної уваги до себе». Автор, з посиланням на британський таблоїд Daily Mail, пише, що товариші спецназівця з «морських котиків» косо на нього дивилися, а також ходили чутки про те, що О'Ніл хизувався своєю роллю в смерті бен Ладена».