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    Москаль: прапор Угорщини на Закарпатті пошкодив вітер, а не вандали

    • Сьогодні, 21:56
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    Флагштоки з прапорами
    Флагштоки з прапорами

    Очільник Закарпаття порадив Клімкіну спочатку розібратись в ситуації, а потім поширювати «всякі дурниці з соцмереж»

    Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що прапор Угорщини на Закарпатті пошкодив вітер, а не вандали. Про це йдеться на офіційному сайті голови Закарпатської ОДА.

    «Два флагштоки з національним прапором України та Угорщини, які встановлені на околиці Берегова, не були об’єктом уваги вандалів. Один із прапорів зник через погодні умови, а не людський фактор», - зазначив Москаль.

    Також голова Закарпатської ОДА пояснив, що полотнища прапорів не міняли з минулої осені.

    «Вони пережили зиму з лютими морозами, а сьогодні зранку сильний вітер пошкодив угорський прапор, частина якого злетіла й залишилася на флагштоці. Найближчим часом міська влада Берегова поміняє обидва прапори», - додав він.

    Зазначимо, що сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив у Twitter про пошкодження угорського прапора неподалік Берегова.

    «Рішуче засуджую цей акт вандалізму», - зазначив дипломат.

    У відповідь на це Москаль написав: «дивно, що ініціював усе це міністр закордонних справ України. Усе-таки варто спочатку спробувати розібратися, в чім справа, перед тим, як поширювати всякі дурниці з соцмереж».

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