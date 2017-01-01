Москаль: прапор Угорщини на Закарпатті пошкодив вітер, а не вандали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Флагштоки з прапорами

Очільник Закарпаття порадив Клімкіну спочатку розібратись в ситуації, а потім поширювати «всякі дурниці з соцмереж»

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що прапор Угорщини на Закарпатті пошкодив вітер, а не вандали. Про це йдеться на офіційному сайті голови Закарпатської ОДА.

«Два флагштоки з національним прапором України та Угорщини, які встановлені на околиці Берегова, не були об’єктом уваги вандалів. Один із прапорів зник через погодні умови, а не людський фактор», - зазначив Москаль.

Також голова Закарпатської ОДА пояснив, що полотнища прапорів не міняли з минулої осені.

«Вони пережили зиму з лютими морозами, а сьогодні зранку сильний вітер пошкодив угорський прапор, частина якого злетіла й залишилася на флагштоці. Найближчим часом міська влада Берегова поміняє обидва прапори», - додав він.

Зазначимо, що сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив у Twitter про пошкодження угорського прапора неподалік Берегова.

«Рішуче засуджую цей акт вандалізму», - зазначив дипломат.

З прикрістю довідався про пошкодження угорського прапора неподалік Берегова.Рішуче засуджую цей акт вандалізму.Робимо все, щоб знайти винних — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 квітня 2017 р.

Схоже, що Росія після невдалих спроб зіпсувати укр-пол відносини взялася за наші дружні взаємини з Угорщиною. Протидіємо провокаціям разом. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 квітня 2017 р.

У відповідь на це Москаль написав: «дивно, що ініціював усе це міністр закордонних справ України. Усе-таки варто спочатку спробувати розібратися, в чім справа, перед тим, як поширювати всякі дурниці з соцмереж».