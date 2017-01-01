Москаль про мовні законопроекти: Наближаються вибори і кожен хоче рвати на собі вишивану сорочку

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Геннадій Москаль

Москаль нагадав, чим закінчилося прийняття мовного закону Ківалова-Колесніченка

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль вважає, що не варто приймати нові мовні законопроекти, які викликають незадоволення в багатонаціональних регіонах. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Москаль нагадав про мовний закон Ківалова-Колесніченка і чим закінчилося його прийняття. «Закінчилось це воєнними діями, окупацією Криму, Донбасу і так далі», - сказав він.

Москаль зазначив, що тема мови піднімається перед виборами. «Я розумію, що наближаються вибори і кожен хоче рвати на собі вишивану сорочку і доводити, що він – більший патріот, а той, хто це не підтримує, – сепаратист. Але треба звернутися до Конституції. Є чітка конституційна норма: державна мова – українська. Та в Конституції також написано, що держава гарантує вільне використання російської мови та мов національних меншин. Верховна Рада ратифікувала Європейську хартію регіональних мов або мов меншин. Тобто ми взяли під державний захист мови», - сказав він.

За його словами, лише в Закарпатті сьогодні використовуються угорська, словацька, чеська, польська, румунська, ромська. «Вони всі перебувають під захистом і можуть вільно використовуватися в освіті, культурі, в засобах масової інформації, в економічних процесах, у транскордонній співпраці. Ніхто не може заборонити нам слухати румунське радіо або дивитись угорське, польське, словацьке чи чеське телебачення», - зазначив Москаль.

Він порадив «ура-патріотам, які це все (мовні законопроекти. - Ред.) написали», подивитися, що міжнародно-правові договори, ратифіковані Верховною Радою, є складовою частиною українського законодавства. «То про що ми сьогодні сперечаємося? Школи з румунською, угорською, словацькою та іншими мовами навчання були ще за Радянського Союзу. Це не ноу-хау, яке придумала Україна зі здобуттям незалежності», - сказав глава Закарпатської ОДА.

Він також повідомив, що зараз на Закарпатті діє вісім редакцій обласного телебачення, що ведуть мовлення мовами національних меншин. «Що ж їх тепер знищити варто, як деякі автори законів пропонують? У нас румунська, угорська, словацька редакції були ще за Радянського Союзу. Зараз є ще німецька, російська, ромська. Ми маємо це все закрити? Для чого сьогодні вносити законопроекти, які роблять збурення в багатонаціональних областях?», - зазначив Москаль.

Він підкреслив, що не можна на мовному питанні спекулювати в часи, коли країна перебуває у депресивному економічному стані.

Як відомо, загалом у Верховній Раді зареєстровано три законопроекти про мову, які з-поміж іншого передбачають нові вимоги до мови ЗМІ, книговидання, кінематографу, реклами. А саме: №5556 – «Про мови в Україні», №5669 – «Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні», №5670 – «Про державну мову».