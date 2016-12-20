Москаль стверджує, що на Закарпатті померло дві людини «через халатність чиновників МОЗ»

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У лютому на Закарпатті померли дві людини через відсутність ліків

На початку місяця у Закарпатській області було 19 пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю, зараз залишилось 17. Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

«Один чоловік із Ужгорода помер від ускладнення хвороби три тижні тому, ще одна жінка з Тячівського району – два дні тому», - зазначив Москаль.

За словами голови Закарпатської ОДА, в області склалась критична ситуація через відсутність необхідних ліків. Москаль впевнений, що причина у бездіяльності чиновників Міністерства охорони здоров’я.

«Це результат бездушності й байдужості чиновників від Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) та Антимонопольного комітету України (АМК). Найгірше те, що подібні речі – не одиничні, а систематичні. Препарати для вакцинації, від сказу чи зміїної отрути Закарпаття також змушене просити в Угорщини чи Румунії, тому що Київ не закуповує їх у достатній кількості. Це черговий доказ того, що жодних дієвих реформ у МОЗ не проводиться», - заявив Москаль.

Як відзначив Москаль, зараз ситуацію із ліками вдалося владнати завдяки допомозі Угорщини. «У понеділок увечері уряд Угорщини передав на Закарпаття гуманітарний вантаж для пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю. Медичні препарати вартістю 4 мільйони форинтів і загальною вагою 4,5 тонн доставили з Будапешта на чотирьох мікроавтобусах і вивантажили в Закарпатській обласній клінічній лікарні ім. А. Новака», - зазначив губернатор.