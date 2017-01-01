Московська церква планує влаштувати акцію протесту проти свого закриття в Україні

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18 травня біля стін Верховної Ради відбудеться молебень

В четвер, 18 травня, біля стін Верховної Ради відбудеться молебень з метою закликати депутатів не приймати антирелігійні законопроекти. Про це на прес-конференції повідомив голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ єпископ Климент (Вечеря).

Він повідомив, що в цей четвер в парламенті народні депутати планують розглянути два законопроекти № 4128 та № 4511, які, на його думку, є абсолютно репресивними.

За його словами, ця ситуація турбує релігійне співтовариство України.

«Сьогодні відомо про те, що майже у всіх регіонах нашої держави не тільки парафіяни УПЦ, а багато людей обурені даними законопроектами, збирають підписи, пишуть звернення до народних обранців із закликом не допустити прийняття подібного роду ганебних законів. І на сьогоднішній день відомо, що близько 300 тисяч підписів за два дні було зібрано, щоб передати їх депутатам Верховної Ради. Можливо, це буде чинником, який змусить депутатів прислухатися до своїх виборців. У четвер, коли планується прийняття і розгляд цих законопроектів, віруючі з багатьох регіонів мають намір прийти до парламенту для того, щоб біля стін Верховної Ради звершити молебень про напоумлення наших народних обранців», - сказав єпископ.

Як відомо, 22 квітня у Верховній Раді було зареєстровано Проект закону, проголосувавши який депутати можуть поставити крапку в існуванні Московського патріархату в нашій країні. Проект закону №4511 носить назву «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором».