Московська церква протестує біля Ради проти свого закриття в Україні

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Мітинг УПЦ МП під Верховною Радою Фото: Главком

18 травня біля стін Верховної Ради планують провести молебень

В четвер, 18 травня, біля стін Верховної Ради розпочалась акція протесту прочан московського патріархату з метою закликати депутатів «не приймати антирелігійні законопроекти».

Як відомо, сьогодні в парламенті народні депутати планують розглянути два законопроекти № 4128 та № 4511, які, на думку керівництва УПЦ МП, є «абсолютно репресивними».

22 квітня у Верховній Раді було зареєстровано Проект закону, проголосувавши який депутати можуть поставити крапку в існуванні Московського патріархату в нашій країні. Проект закону №4511 носить назву «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором».

На думку значної частки українців та деяких істориків, УПЦ МП фактично можна сміливо асоціювати з Російською православною церквою (РПЦ). А РПЦ була створена тов. Сталіним для легалізації релігії і контролю з боку спецслужб – за принципом «якщо явище не можна здолати, його слід очолити».

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