Московська церква погрожує ворожнечею, якщо ухвалять закони, які її не влаштовують

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Фото: Станіслав Груздєв / Главком Акція протесту 18 травня

Московська церква пояснила, чому виступає проти «церковних законопроектів»

Священний Синод Української православної церкви (Московського патріархату) на засіданні в суботу в Харкові констатував, що прийняття законопроектів №4128 і №4511 може призвести до релігійної ворожнечі, і закликав народних депутатів не підтримувати ці документи.

«Ухвалили: констатувати, що прийняття законопроектів №4128 і №4511 може призвести до релігійної ворожнечі, дискримінації, порушення свободи совісті та віросповідання. (...) Закликати народних депутатів України не приймати антицерковні і антидержавні закони», - йдеться в журналі Синоду, оприлюдненому на сайті УПЦ (МП).

Нагадаємо, 25 травня у Раді було заплановано розгляд двох скандальних законопроектів – №4511 «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких перебувають у державі, яку визнано Верховною Радою України державою-агресором» та №4128 «Про внесення змін до закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо зміни релігійними громадами підлеглості)».

Як сказано в статті «Главкому», з назв цих законопроектів стає зрозумілою їхня направленість – очевидно, що спрямовані вони проти московської церкви в Україні (Української православної церкви Московського патріархату), хоча сама вона прямо в текстах проектів не згадується.

18 травня біля стін Верховної Ради відбулась акція протесту прочан московського патріархату з метою закликати депутатів «не приймати антирелігійні законопроекти».

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Джерело: Інтерфакс-Україна