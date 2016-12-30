«Московська імперія має бути знищена». Ярош відреагував на заяву Лаврова

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За словами Дмитра Яроша, Росія продовжувати використовувати відверту брехню для прикриття своїх дій

Заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що в анексії Криму винен Дмитро Ярош, який нібито збирався «вигнати росіян» з півострова, на екс-провідник «Правого сектору» коментувати відмовився, хоча підкреслив, що проти України продовжують використовувати відверту брехню.

«Маразми Лаврова коментувати немає сенсу. Агресія Московської імперії проти незалежної України – факт, і закономірним є, що наш віковічний ворог використовує відверту брехню для прикриття своїх дій. Мене це не дивує. Нам, українцям, треба менше слухати «блеєння» кремлівських говорящих голів, а робити своє. Московська імперія має бути знищена! Перемога буде за нами!», - заявив нині провідник народного руху «Державницька ініціатива Яроша».

Якк відомо, глава МЗС РФ виправдав появу «зелених чоловічків» на півострові нібито заявою голови «Правого сектора» Дмитра Яроша про «вигнання росіян з Криму».