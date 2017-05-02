Московські актори відмовилися виступати в окупованому Криму

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Актори Андрій Чернишов та Марія Добржинська

Троє акторів відмовилися від виступів на окупованому півострові через побоювання отримати заборону на в'їзд в Україну

Московські актори Андрій Чернишов, Марія Добржинська та В'ячеслав Разбєгаєв відмовилися виступати в окупованому Севастополі, побоюючись отримати заборону на в'їзд в Україну.

Оголошення про їх заміну у виставі «Любов по понеділках», який відбувся 30 квітня, було вивішено в Севастопольському центрі культури і мистецтв.



Андрій Чернишов народився в Києві, тут проживають його батьки. Актор вирішив відмовитися від участі у виставі в анексованому Криму після того, як стало відомо, що СБУ не пустила співачку Лоліту Мілявську у Київ.



Марія Добржинська нещодавно стала дружиною Чернишова. «Мотиви В'ячеслава Разбегаєва невідомі», – пише російське видання politnavigator.net.



Цікаво, що одночасно в окупованому Севастополі розклеєно афіші, що анонсують виставу за участю Сергія Маковецького. Актор також є уродженцем Києва.