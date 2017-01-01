Московський суд продовжив арешт Сущенка ще на два місяці

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Роман Сущенко з адвокатом Марком Фейгіним у суді

Арешт журналіста продовжено до 30 червня

Лефортовський районний суд продовжив термін перебування незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка під вартою до 30 червня. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін у Twitter.

«Лефортовським судом міста Москви журналісту Роману Сущенку продовжено термін утримання під вартою на 2 (два) місяці - до 30 червня 2017 року», - написав він.

Раніше повідомлялося, що на засіданні суду захисту було відмовлено у залученні до справи як «громадського захисника» українського консула Геннадія Брескаленка.

Лефортовским судом города Москвы журналисту Роману Сущенко продлён срок содержания под стражей на 2 (два) месяца до 30 июня 2017 года. — Mark Feygin (@mark___feygin) 26 апреля 2017 г.

Як повідомляв «Главком», Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. 25 січня суд у РФ продовжив його арешт до 30 квітня.

Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

8 лютого, в день народження журналіста, президент Петро Порошенко зустрівся з дружиною та дітьми українського політв’язня.

Фейгін заявляв, що шанси на обмін журналіста Сущенка зросли.