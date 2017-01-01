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    Московський суд продовжив арешт Сущенка ще на два місяці

    • Сьогодні, 14:55
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    Роман Сущенко з адвокатом Марком Фейгіним у суді
    Роман Сущенко з адвокатом Марком Фейгіним у суді

    Арешт журналіста продовжено до 30 червня

    Лефортовський районний суд продовжив термін перебування незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка під вартою до 30 червня. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін у Twitter.

    «Лефортовським судом міста Москви журналісту Роману Сущенку продовжено термін утримання під вартою на 2 (два) місяці - до 30 червня 2017 року», - написав він.

    Раніше повідомлялося, що на засіданні суду захисту було відмовлено у залученні до справи як «громадського захисника» українського консула Геннадія Брескаленка.

    Як повідомляв «Главком», Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. 25 січня суд у РФ продовжив його арешт до 30 квітня.

    Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

    8 лютого, в день народження журналіста, президент Петро Порошенко зустрівся з дружиною та дітьми українського політв’язня.

     Фейгін заявляв, що шанси на обмін журналіста Сущенка зросли.

     

     

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