Московський суд відхилив скаргу на продовження арешту Сущенка

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Роман Сущенко

Скарга на продовження терміну утримання під вартою Романа Сущенка Мосміськсудом відхилена

Московський міськсуд відхилив скаргу адвоката Марка Фейгіна на рішення суду про продовження утримання під вартою до 30 червня незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенко. Про це адвокат повідомив у своєму Twitter.

«Скарга на продовження терміну утримання під вартою Романа Сущенка Мосміськсудом відхилена», - написав він.

Фейгін також заявив, що він з його підзахисним клопотатимуть про побачення з дружиною і донькою затриманого. Про це адвокат повідомив Укрінформу.

«У нашому клопотанні сьогодні традиційно відмовили. На жаль. Зате дуже важливою новиною вважаю те, що дозволили дзвінок матері Романа. Відповідний дозвіл у Сущенка на руках. Також клопотатимемо про побачення з дружиною і, ймовірно, донькою», - сказав Фейгін.

На його думку, у захисту є хороші шанси отримати дозвіл на побачення Романа Сущенка не лише з дружиною Анжелою, а й з донькою Юлією Сущенко.

Як повідомлялося, дев’ятирічний син Романа Сущенка написав лист президенту РФ Володимиру Путіну з проханням повернути батька додому.