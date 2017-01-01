Московський суд визнав екс-директора бібліотеки української літератури Шаріну винною в екстремізмі

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Фото ТАСС Наталія Шаріна

Шаріна вчинила дії, спрямовані на порушення національної ненависті і ворожнечі – вирок суду

Міщанський суд Москви визнав винною екс-директора Бібліотеки української літератури Наталію Шаріну в екстремізмі і розтраті.

«Шаріна вчинила дії, спрямовані на порушення національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності. Шаріна вчинила розтрату грошових коштів у корисливих цілях», – йдеться у вироку судді Олени Гудовшникової.

Нагадаємо, що в жовтні 2015 р. в Бібліотеці української літератури в Москві відбулись обшуки, а потім її директора Наталію Шаріну було затримано. У неї вилучили 150 книг і брошур. За інформацією Слідчого комітету, щодо Шаріної порушено кримінальну справу за ст. 282 Кримінального кодексу РФ (порушення національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності). Приводом для порушення справи, згідно із заявою СК РФ, стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнано судом екстремістським матеріалом і заборонено до використання. Пізніше слідство висунуло їй звинувачення в розтраті. Директор бібліотеки заявила, що свою провину не визнає.