Московський суд заочно заарештував екс-депутата-втікача Вороненкова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Вороненков

Колишній депутат від КПРФ Денис Вороненко, який втік до України, звинувачується в Росії в шахрайстві з нерухомістю

Басманний суд Москви заочно заарештував на два місяці екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство.

Колишній депутат Держдуми від КПРФ у разі свого повернення в Росію буде взятий під варту. Таке рішення в п'ятницю, 3 березня, прийняла суддя Басманного суду Москви Юлія Сафіна.

Про арешт Вороненкова клопотало Головне слідче управління СКР. Як розповів на засіданні представник відомства, справу про рейдерське захоплення нерухомості, в якому фігурує Вороненков, було порушено ще в жовтні 2011 року. Зараз дев'ять фігурантів цієї справи вже засуджені, а термін розслідування продовжено до 65 місяців - до квітня 2017 року.

Клопотання розглядалася за відсутності обвинуваченого, який 10 лютого був оголошений у федеральний розшук, а 27 лютого - в міжнародний, заявив слідчий.

Нагадаємо, в Росії оголосили у розшук екс-депутата Держдуми.

Раніше депутат дав свідчення у справі Януковича.

В Адміністрації президента України розповіли, як колишній російський комуніст отримав український паспорт.

Цікаво, що Денис Вороненков у 2014 році виступав із підтримкою сепаратистів.

Джерело: РБК