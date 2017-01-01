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    Московський суд заочно заарештував екс-депутата-втікача Вороненкова

    • Сьогодні, 16:26
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    Денис Вороненков
    Денис Вороненков

    Колишній депутат від КПРФ Денис Вороненко, який втік до України, звинувачується в Росії в шахрайстві з нерухомістю

    Басманний суд Москви заочно заарештував на два місяці екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство.

    Колишній депутат Держдуми від КПРФ у разі свого повернення в Росію буде взятий під варту. Таке рішення в п'ятницю, 3 березня, прийняла суддя Басманного суду Москви Юлія Сафіна.

    Про арешт Вороненкова клопотало Головне слідче управління СКР. Як розповів на засіданні представник відомства, справу про рейдерське захоплення нерухомості, в якому фігурує Вороненков, було порушено ще в жовтні 2011 року. Зараз дев'ять фігурантів цієї справи вже засуджені, а термін розслідування продовжено до 65 місяців - до квітня 2017 року.

    Клопотання розглядалася за відсутності обвинуваченого, який 10 лютого був оголошений у федеральний розшук, а 27 лютого - в міжнародний, заявив слідчий.

    Нагадаємо, в Росії оголосили у розшук екс-депутата Держдуми.

    Раніше депутат дав свідчення у справі Януковича.

    В Адміністрації президента України розповіли, як колишній російський комуніст отримав український паспорт.

    Цікаво, що Денис Вороненков у 2014 році виступав із підтримкою сепаратистів.

    Джерело: РБК

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