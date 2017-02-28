Москва лякає Київ «відповідними заходами» через блокаду Донбасу

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Борис Гризлов

Борис Гризлов заявив, що Київ повинен надавати підтримку соціально-економічному розвитку Донбасу

Москва закликає Київ негайно вжити заходів щодо припинення транспортної та економічної блокади Донбасу. Про це заявив журналістам повноважний представник РФ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов, повідомляють РИА Новости.

«Я закликаю Київ вжити негайних дієвих заходів щодо припинення транспортної та економічної блокади Донбасу. Нагадаю, що це питання неодноразово піднімалося на зустрічі контактної групи», - сказав він.

Гризлов зазначив, що мінські угоди передбачають, що Київ повинен надавати підтримку соціально-економічному розвитку Донбасу. «На ділі ми спостерігаємо розширення блокади транспортного сполучення. Такі дії, фактично спрямовані на економічну і соціальну ізоляцію, неминуче ведуть до відповідних заходів. Хочу нагадати, що Донбас - не анклав і не острів. Ми не можемо допустити гуманітарної та соціально-економічної катастрофи на територіях, населення яких перевищує населення низки європейських країн», - сказав він.

Гризлов також звернувся до Києва з вимогою надати гарантії «безпечної і безперервної роботи» Донецької фільтрувальної станції.

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня.

Учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Активісти торгівельної блокади раніше перекривали залізничну колію Попасна-Лисичанськ-Луганськ, а згодом дорогу поблизу Бахмута. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Згодом було заблоковано дорогу Ясинувата - Костянтинівка у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

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