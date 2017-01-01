Москва наказала терористам на Донбасі посилити тиск на представників ОБСЄ - розвідка

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Спостерігачам ОБСЄ бойовики перешкоджають відвідування населених пунктів, які нібито обстріляли сили АТО

Спостерігачам ОБСЄ перешкоджають відвідування населених пунктів, які нібито обстріляли сили АТО Російське командування дало вказівку бойовикам посилити тиск на представників ОБСЄ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

«Російським окупаційним командуванням дано вказівку керівництву 1 АК (Донецьк) ЗС РФ посилити тиск на представників ОБСЄ та введення в оману членів Спеціальної моніторингової місії за кількістю обстрілів і напрямків уздовж лінії розмежування», - йдеться в повідомленні.

Крім того, спостерігачам перешкоджають відвідування населених пунктів, які нібито обстріляли сили АТО, а також у моніторингу потенційних місць ввезення військової техніки з території Росії.

«Спостерігачам не надається дозвіл на відвідування населених пунктів, які нібито були обстріляні силами АТО, а також створюються перешкоди моніторингу потенційних місць ввезення військової техніки з території РФ», - йдеться у повідомленні.

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