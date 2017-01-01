Москва наказала збільшити чисельність окупаційних військ на Донбасі до 50 тисяч

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Російсько-терористичні війська на Донбасі

Для цього на підконтрольних бойовикам територіях Донецької та Луганської областей здійснюються мобілізаційні заходи

Російським командуванням, за розпорядженням керівництва міноборони Росії, розпочато заходи щодо збільшення загальної чисельності «армії» бойовиків на Донбасі до 50 тисяч. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

На сьогодні у «військах» бойовиків на Донбасі нараховується близько 38 тисяч осіб..

«При цьому з огляду на зменшення потоку російських найманців основну частину поповнення планується отримати з середовища місцевих жителів Донбасу. Для цього на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей здійснюються мобілізаційні заходи із залученням резервістів. Станом на 21 березня ц.р. повістки з «військкоматів» отримали близько 10 тис. військовозобов'язаних жителів «ДНР» і «ЛНР» у віці до 50 років, яким в основному повідомляється, що поки вони будуть покликані тільки на «збори», - йдеться в повідомленні «ІС».

Згідно з доповіддю «МГБ ДНР», на території «ДНР» мобілізаційні заходи можуть викликати негативну реакцію і протидію з боку окремих верств населення, оскільки раніше, на початку лютого ц.р., ватажок «ДНР» Олександр Захарченко публічно обіцяв примусове залучення до «військової служби» громадян лише у віддаленій перспективі, найближчим часом плануючи комплектування «1-го АК ДНР» виключно «добровольцями».