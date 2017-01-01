Москва образилась на Варшаву за демонтаж пам'ятника братству по зброї

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров

У Лаврова назвали крок Польщі актом демонстративного цинізму

Демонтаж пам'ятника братству по зброї в Польщі є черговим порушенням зобов'язань щодо захисту і охорони поховань та інших меморіальних місць. Про це заявили в МЗС РФ у зв'язку з рішенням міської влади в польському місті Забже про демонтаж пам'ятника.

У МЗС РФ назвали такий крок актом демонстративного цинізму. «Вимальовується досить неприваблива тенденція, що підкреслює особливий цинізм дій польської сторони: демонтаж монумента було здійснено напередодні 72-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників», - відзначили в дипвідомстві РФ.

«Дії офіційних польських властей і «невідомих» вандалів йдуть в одному руслі: недавно в місті Гнєзно (Великопольське воєводство), також напередодні традиційно відзначався тут Дня визволення міста від гітлерівських окупантів, «невідомими» була викрадена пам'ятна дошка, встановлена на честь червоноармійців-визволителів», - вказали в МЗС РФ.

«В обох випадках меморіальні об'єкти значаться в узгодженому на двосторонньому рівні переліку пам'ятних місць російських (радянських) захисників вітчизни, полеглих на території Республіки Польща», - нагадали в російському дипвідомстві.

«Демонтаж пам'ятника є черговим порушенням зобов'язань, взятих на себе польською стороною згідно з чинними російсько-польським угодам, розпорядчим зберігати і захищати відповідно до міжнародних норм і стандартів, а також національними і релігійними звичаями кладовища, поховання, пам'ятники та інші меморіальні місця, які є об'єктом поваги і пам'яті громадян однієї зі сторін на території іншої», - сказали в дипвідомствв РФ.

«Дії польської влади йдуть врозріз з прийнятою в грудні 2016 року Генасамблеєю ООН резолюції про боротьбу з героїзацією нацизму, в якій засуджуються безперервні спроби осквернення або руйнування пам'ятників, споруджених на честь тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни», - резюмували в МЗС РФ.

Як раніше повідомлялось, предзидент Білорусі Лукашенко звинуватив Росію в порушенні міжнародних договорів у зв'язку з рішенням про встановлення прикордонної зони. У МЗС РФ у відповідь на це заявили, що створення прикордонних зон з Білоруссю некоректно порівнювати з порушенням міжнародних зобов'язань.