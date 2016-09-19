Москва підкинула нам підступне гасло «Єдина країна – Единая страна» – науковець

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Олександр Пономарів

Не може бути єдина країна з двома мовами, переконаний мовознавець Олександр Пономарів

Росіяни розтиражували в Україні підступне гасло «Єдина країна – Единая страна», яке ділить українців на дві групи – україномовних та російськомовних, упевнений мовознавець, професор Олександр Пономарів. Про це він розповів у своєму інтерв’ю «Главкому».

«Це збило з пантелику багатьох людей. Бо не може бути єдина країна з двома мовами. У нашій країні, як і в багатьох інших країнах, живе не один народ, а багато народів, але є країни унітарні. Україна, за нашою Конституцією, є унітарною країною, це коли корінний етнос становить 70%», – зазначає професор.

«На Майдані між собою люди говорили різними мовами, але, коли виходили на трибуну, всі говорили українською, бо вважали, що це мова, яка нас об’єднає. І я чув від багатьох людей на вулиці таке: «Все, начинаю переходить на украинский язык»», – додає мовознавець.

Теперішню ситуацію із двомовністю Олександр Пономарів порівняв із початком української незалежності, коли за один день парламент перейшов на українську мову.

«Тоді всі боялися не виконувати закон, він був один для всіх. Валентина Шевченко, тодішня голова Верховної Ради, завжди зможе сказати: в мене Верховна Рада на другий день уся заговорила українською мовою», – зазначає Олександр Пономарів.

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