Москва розпочала кампанію з повернення Праги під свій вплив – екс-посол Чехії в РФ

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Колишній посол Чехії в Росії Любош Добровський

Путінський режим сприймає Чехію як свого колишнього сателіта, вважає дипломат

Так звані альтернативні чеські проросійські сайти – не спонтанно створені проекти. Ці сайти явно відмінно організовані. Про це заявив в інтерв'ю порталу HlídacíPes.org колишній посол Чехії в Росії Любош Добровський.

«Усі разом вони послаблюють демократичні елементи нашого політичного та соціального життя, вказуючи перш за все на помилковість нашої орієнтації на Європейський союз і Північноатлантичний альянс... Ризикну припустити, що організаційний центр управляється представниками сучасного російського режиму і, крім того, отримує певні фінансові кошти», – зазначив він.

Дипломат нагадав, що кілька років тому президент РФ Путін на одній з конференцій з безпеки в Мюнхені сказав, що розпад СРСР украй послабив і принизив Росію, і тепер режим зацікавлений у поверненні Росії її «державного статусу». «Мета – повернути величезний вплив Кремля, тобто у сфері безпеки, економіки, у військовій сфері, політики на весь той регіон, який колись контролювався радянським режимом», – додав він.

За словами екс-посла, путінський режим сприймає Чехію «як свого колишнього сателіта». «А його висококваліфікована пропаганда вселяє навіть громадянам РФ цю ідею як щось справедливе, бо справедливим це положення було раніше. Він також нагадав, що Росія неоднорідна етнічно, культурно, релігійно, економічно і кліматично, має дев'ять часових поясів. «І всі ці відмінності потрібно подолати однією-єдиною ідеєю. Однак у Росії як у держави ніколи не було державної ідеї, яка була б заснована на тих самих принципах, що і у європейських національних держав або у Сполучених Штатів», – зазначив він.

Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що буде запущено фейкові новини, для того, щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси. Крім того, у Франції заявили, що побоюються кібератак.

Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.