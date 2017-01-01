Москва за прямий діалог Києва і Донбасу - Пєсков
- Сьогодні, 17:22
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Фото: Уніан
Питання розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН мають розглянути всі сторони конфлікту.
У Кремлі прокоментували питання розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН
Питання розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН мають розглянути всі сторони конфлікту. І Україна, і в «ЛНР» та «ДНР». Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Як зазначив Пєсков, якщо ініціатива висувається, то її слід обговорити зі сторонами конфлікту: «Києвом з одного боку і невизнаними республіками - з іншого».
Прес-секретар Путіна підкреслив, що Москва давно виступає за прямий діалог Києва і Донбасу.
Напередодні стало відомо, що президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з держсекретарем США Рексом Тіллерсона запропонував активізувати розгляд питання про розміщення в регіоні миротворчої місії ООН.
Джерело: РИА НОВОСТИ