Москва знову заявила про подорожчання газу для України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міллер повідомив, що в першому кварталі 2017 року ціни на газ для європейців можуть зрости

Тенденція з підвищення у цінах спостерігається зараз на газовому ринку, середня ціна поставок російського «Газпрому» на закордонні ринки в першому кварталі вище, ніж у четвертому кварталі 2016 року. Про це повідомив очільник «Газпрому» Олексій Міллер, коментуючи ціну російського газу для України на перший квартал, передає «РІА Новини».

«У нас є формула ціни, тому дочекаймося закінчення четвертого кварталу. Тут, напевно, тільки зазначити треба, що зараз підвищувальна тенденція на газовому ринку, ціна на нафту зросла, це по-перше. І це, звичайно, позначається на ціні газу», – сказав Міллер, відповідаючи на запитання про контрактну ціну газу для України в першому кварталі 2017 року.

«Загальний рівень цін, я не говоритиму зараз про якісь абсолютні цифри, але загальна тенденція середньої ціни поставки нашого газу на закордонні ринки в першому кварталі є вищою, ніж у четвертому кварталі 2016 року», – додав він.

Раніше міненерго Рф заявило, що тристоронніх «газових переговорів» до кінця року не буде.

Нагадаємо, Росія, Україна і ЄК 9 грудня провели тристоронні переговори, під час яких українська сторона висловила готовність купити у Росії від 1,5 до 4 мільярдів кубів газу цієї зими, а Москва підтвердила готовність забезпечити поставки газу в ЄС і Україну. Новак за підсумками переговорів повідомив, що Росія і Україна не мають розбіжностей щодо ціни газу в четвертому кварталі. А «Нафтогаз» повідомив, що сторони не домовилися про відновлення поставок газу, Київ наполягає на підписанні додаткової угоди до контракту з «Газпромом». Росія, Україна і ЄК вирішили продовжити контакти з газових питань. Глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що компанія, швидше за все, до кінця зими не буде купувати газ у «Газпрому».