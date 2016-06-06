Моторошна аварія автобуса у Туреччині: серед пасажирів іноземців не було

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Фото: azertag.az Автобус, що потрапив в аварію

В автобусі перебували туристи, які їхали на екскурсію в Мармарис на вихідні. В основному це були жінки і діти

Серед пасажирів автобуса, що потрапив в аварію на південному заході Туреччини, не було іноземних громадян. Про це повідомляє турецький телеканал NTV з посиланням на заяву місцевої влади. В результаті аварії загинули 23 людини, ще 11 отримали поранення.

За словами губернатора провінції Мугла, де розбився автобус, аварія могла статися з вини водія. За попередньою інформацією, він не впорався з керуванням автобуса. За деякими даними, це сталося через те, що у автобуса спустило колесо. У цей момент він знаходився на небезпечній ділянці дороги, яка пролягає в горах. За попередньою інформацією, автобус зірвався з обриву. Також повідомляється, що у автобуса могла відмовити гальмівна система.

В автобусі перебували туристи, які їхали на екскурсію в Мармарис на вихідні. В основному це були жінки і діти. За словами лікарів, що працюють на місці події, число жертв може збільшитися.

Anneler Günü için yola çıkan tur midibüsü #Marmaris Sakar mevkiinde devrildi: 23 ölü... Muğla Büyükşehir Bel. Bşk Osman Gürün aktardı pic.twitter.com/LE6G6xTYXp — Habertürk TV (@HaberturkTV) May 13, 2017

Джерело: Дождь