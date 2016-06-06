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    Моторошна аварія автобуса у Туреччині: серед пасажирів іноземців не було

    • Сьогодні, 15:55
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    Автобус, що потрапив в аварію
    Фото: azertag.az
    Автобус, що потрапив в аварію

    В автобусі перебували туристи, які їхали на екскурсію в Мармарис на вихідні. В основному це були жінки і діти

    Серед пасажирів автобуса, що потрапив в аварію на південному заході Туреччини, не було іноземних громадян. Про це повідомляє турецький телеканал NTV з посиланням на заяву місцевої влади. В результаті аварії загинули 23 людини, ще 11 отримали поранення.

    За словами губернатора провінції Мугла, де розбився автобус, аварія могла статися з вини водія. За попередньою інформацією, він не впорався з керуванням автобуса. За деякими даними, це сталося через те, що у автобуса спустило колесо. У цей момент він знаходився на небезпечній ділянці дороги, яка пролягає в горах. За попередньою інформацією, автобус зірвався з обриву. Також повідомляється, що у автобуса могла відмовити гальмівна система.

    В автобусі перебували туристи, які їхали на екскурсію в Мармарис на вихідні. В основному це були жінки і діти. За словами лікарів, що працюють на місці події, число жертв може збільшитися.

    Джерело: Дождь

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