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    Моторошна ДТП на Полтавщині: водій легковика збив двух велосипедистів

    • Сьогодні, 12:10
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    Фото: Нацполіція України

    Унаслідок аварії загинула жінка, чоловік отримав травми та доставлений до лікарні

    Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18:00 26-го лютого на автодорозі Гадяч - Красна Лука, що у Гадяцькому районі Полтавської області, повідомляє прес-служба Нацполіції.

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    Попередньо відомо, що по вказаній автодорозі у напрямку міста Гадяч рухався автомобіль «Ваз-21043» під керуванням 36-річного мешканця міста Гадяч. Водій під час руху скоїв наїзд на двох велосипедистів, що рухалися у попутному напрямку - 27-річного чоловіка та 28-річну жінку, жителів Гадяцького району.

    Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка-велосипедист від отриманих травм загинула на місці події, велосипедист-чоловік отримав тілесні ушкодження і доставлений до районної лікарні.

    Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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    Моторошна ДТП на Полтавщині: водій легковика збив двух велосипедистів
    Моторошна ДТП на Полтавщині: водій легковика збив двух велосипедистів
    Моторошна ДТП на Полтавщині: водій легковика збив двух велосипедистів

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